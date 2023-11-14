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Стенд Ингушетии на выставке-форуме «Россия» посетил член Совета Федерации Белан Хамчиев

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С экспозицией Ингушетии на международной выставке-форуме «Россия» познакомился член Совета Федерации от республики Белан Хамчиев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве региона в Москве, сенатор внимательно осмотрел все зоны стенда, оценил уровень представления республики на форуме — ее культуры, истории и уникальных традиций.

Кроме того, Белан Хамчиев вместе с Постоянным представителем Ингушетии Микаилом Илезовым осмотрел экспозиции других регионов СКФО и их соседей.

Напомним, что выставка-форум на ВДНХ будет работать почти полгода (до 12 апреля 2024 года) и станет крупнейшей событийной площадкой страны. День Ингушетии пройдет 8 декабря.

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