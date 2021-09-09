Следком

Сторонникам и пособникам ИГ предъявили обвинение в Ингушетии

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Следователи предъявили обвинение четырем жителям Ингушетии по уголовному делу об участии в запрещенной в России террористической организации и пособничестве бандитам, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

«Двоим подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), еще двоим — по ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 205.5 УК (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и 205.6 УК России (несообщение о преступлении)», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, двое жителей республики вступили в состав международной организации «Исламское государство», которая в соответствии с решением Верховного суда России признана террористической, дав при этом присягу верности ее лидеру.

Целью их участия в деятельности террористической организации являлась подготовка и совершение преступлений террористического характера, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, а также пропаганда террористической идеологии среди граждан РФ.

Кроме того, двое других жителей республики, будучи осведомленными о том, что вышеуказанные лица вступили в состав международной террористической организации, дали своё согласие оказывать пособническую помощь в виде участия в приискании мест размещения лагеря для скрытого нахождения участников террористической организации, хранения средств совершения преступления, планирования преступлений.

Ранее подозреваемые задержаны, по ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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