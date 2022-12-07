Стратегию цифровой трансформации региона обсудили Глава Ингушетии и представители «Ростелекома»

«Обсудили стратегию цифровой трансформации региона, проект, которой был разработан экспертами национального провайдера и представителями республиканского правительства в прошлом году», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что Ингушетия уже идет по пути цифровой трансформации, и последние годы этот процесс максимально ускорен.

«На первом этапе сосредоточились на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты — только начало», — подчеркнул Глава.

«Мы продолжаем изменения и системно фокусируемся на ключевых отраслях региональной экономики. В нашем приоритете — строительство оптической инфраструктуры для развития туристических кластеров и цифровизация образовательной сферы», — добавил Калиматов.