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Стражей порядка Ингушетии с профессиональным праздником поздравил премьер региона

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил стражей порядка и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел России, отметив, что они «посвятили свою жизнь важному и ответственному делу — охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью».

«Служба в полиции — это трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. Вам приходится решать очень сложные и ответственные задачи. Находясь на страже общественного порядка и безопасности граждан, Вы всегда проявляете свои лучшие профессиональные и личные качества», — говорится в обращении.

Сегодня полицейские республики, следуя славным традициям, накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполняют свои обязанности, вносят весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан региона, считает премьер.

«Спасибо за вашу многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека — права на личную безопасность и спокойную жизнь. Хочу выразить особые слова благодарности ветеранам, которые верой и правдой служили избранному делу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством», — отметил Сластенин.

Он пожелал правоохранителям «крепкого здоровья, самообладания, бодрости духа и успехов в нелегком труде на благо нашей Родины», счастья, добра и благополучия им и их близким.

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