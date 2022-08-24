Стрелка в женской одежде, напавшего на мужчину, ищут в Ингушетии

«Поздно вечером 21 августа неизвестный вошёл на территорию частного домовладения в сельском поселении Плиево. Причинив хозяину дома огнестрельные ранения в области правого плеча, правого бедра и левой голени, он скрылся с места происшествия», — сказал собеседник издания.

По его информации, потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение в Назрани.

Сейчас полиция ищет преступника.

По данным источника газеты «Ингушетия», нападавший был в женской одежде. Инцидент может быть связан со спором из-за бизнеса в Москве.