Строители приступили к реконструкции 18 общеобразовательных учреждений в Ингушетии

«В связи с капремонтом учебный процесс из 18 школ перенесен в соседние заведения, а строители приступили к демонтажу старых зданий», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в установленные сроки, до 1 апреля, проведена контрактация всех общеобразовательных учреждений, подрядные фирмы уже приступили к работам.

Как пояснил нашему изданию министр строительства Микаил Балахоев, капремонт пройдет в школах, расположенных в различных муниципальных образованиях республики.

«Комплекс предстоящих работ предусматривает укрепление фундамента, цоколя и отмостки, замену кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Обновят в полной мере системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации и пожаротушения — всего четырнадцать видов работ. Частично выполнят замену оборудования», — сказал Балахоев.

По его данным, работы должны быть завершены до 25 августа.

Министр добавил, что подтверждены лимиты финансирования программы капремонта школ и на 2024 год. В планах Минстроя республики — ремонт 10 школ на сумму свыше 982 млн руб.

Подобная финансовая поддержка республике по реконструкции объектов образования оказывается второй год подряд. В 2022 году в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» было реконструировано 13 школ Ингушетии. Новый учебный год учащиеся начали в модернизированных зданиях. Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. Это позволило республике войти в двадцатку лучших субъектов. В целом по линии программы с 2022 по 2026 год в регионе планируется капитально отремонтировать 68 школ (89 корпусов).