Строительные материалы отправили в Токмакский район Запорожской области из Ингушетии

«Подписав соглашение, мы расширили формат административного взаимодействия. Токмакскому району планируем оказывать постоянную плановую гуманитарную помощь. При этом отправляем мы не только предметы первой необходимости и питание, но и строительные материалы, которые будут полезными для проведения различных работ, восстановления объектов», — отметил руководитель субъекта.

Ранее в подшефный район из региона отправили детское питание и горную питьевую воду. Кроме того, от жителей Токмакского района была получена заявка с указанием наиболее востребованной продукции. Исходя из их просьб и была сформирована гуманитарная помощь.

«Также будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации тренировочных сборов для юных спортсменов. Ребята уже прибыли в республику и размещены на территории Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи». Здесь для них организованы учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что 9 августа в республику из города Токмак приехали 28 юных спортсменов, их тренеры и сопровождающие. Помимо тренировок, они знакомятся с культурой и традициями ингушского народа и уже успели побывать с экскурсией в горной части Ингушетии.