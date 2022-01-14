Строительство детсада в первом микрорайоне города Карабулака в Ингушетии подошло к завершению

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, готовность в настоящее время дошкольного образовательного объекта, рассчитанного на 220 малышей, составляет 90-95 %.

Напомним, строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Демография». В двухэтажном здании предусматривается все необходимое для организации качественного учебно-воспитательного процесса.

В районе ЖБИ расположились 400 домовладений, здесь проживает несколько тысяч человек. Как подчеркнули в администрации Карабулака, площадка под размещение детского сада определена с учетом мнения местных жителей.