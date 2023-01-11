Строительство Дома культуры в селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершено
По поручению главы Назрановского района Ингушетии Мусы Муталиева начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации Тимур Султыгов совместно с главным специалистом отдела Тарханом Курскиевым провёл выезд в сельское поселение Гейрбек-Юрт для мониторинга строительства Дома культуры.
Отмечается, что объект строится в рамках реализации национального проекта «Культура».
Как сообщили в администрации района, в настоящее время завершены все строительные работы, проведены отопление и свет. На текущий момент ведутся работы по внутренней отделке здания, а также благоустройство прилегающей территории.
Напомним, новое сельское учреждение культуры будет оснащено просторным залом вместимостью 220 зрителей и библиотекой. Планируется создать все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.