Строительство Дома культуры в селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершено

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По поручению главы Назрановского района Ингушетии Мусы Муталиева начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации Тимур Султыгов совместно с главным специалистом отдела Тарханом Курскиевым провёл выезд в сельское поселение Гейрбек-Юрт для мониторинга строительства Дома культуры.

Отмечается, что объект строится в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как сообщили в администрации района, в настоящее время завершены все строительные работы, проведены отопление и свет. На текущий момент ведутся работы по внутренней отделке здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Напомним, новое сельское учреждение культуры будет оснащено просторным залом вместимостью 220 зрителей и библиотекой. Планируется создать все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

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