Строительство Дома культуры в селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершено

Отмечается, что объект строится в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как сообщили в администрации района, в настоящее время завершены все строительные работы, проведены отопление и свет. На текущий момент ведутся работы по внутренней отделке здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Напомним, новое сельское учреждение культуры будет оснащено просторным залом вместимостью 220 зрителей и библиотекой. Планируется создать все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.