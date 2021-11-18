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Строительство еще 5 школ будет начато в текущем году в Ингушетии

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В Ингушетии в этом году будет начато строительство пяти общеобразовательных школ. Новые объекты образования начнут возводить в сельских поселениях Али-Юрт, Сурхахи, Экажево Назрановского района и Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Строительство новых объектов образования стало возможным благодаря реализации госпрограммы «Развитие образования». На эти цели из федерального бюджета будет направлено свыше 1 млрд руб. После ввода объектов в эксплуатацию в республике будет создано свыше трех тысяч ученических мест, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Отмечается, что по всем объектам, за счет внебюджетных источников разработана проектно-сметная документация и имеется положительное заключение экспертизы. Три объекта прошли тендерные процедуры, в ходе которых определены подрядные фирмы, которые будут задействованы в строительстве.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в текущем году в рамках реализации национальных проектов и государственных программ в регионе ведется строительство 36 объектов, 19 из которых школы, 9 детских садов, а также три объекта по водоснабжению, столько же по здравоохранению.

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