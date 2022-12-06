Армхи

Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в горной Ингушетии начнут в 2024 году

0

Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в Ингушетии начнут в 2024 году, об этом РБК «Кавказ» сообщил гендиректор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев.
Отмечается, что в настоящее время разрабатывается проект планировки территории, в рамках которого будут определены первоочередные объекты для строительства.

«В «Армхи» уже существует небольшой горнолыжный склон, есть канатная дорога. Мы разрабатываем проект планировки территории, в рамках него будем определять конкретные объекты, которые в первую очередь должны быть построены. Я думаю, что в 2024-2025 годах мы выйдем на соответствующую строительную площадку», — сказал Тимижев.

Напомним, в развитие всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии предполагается вложить 13 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей — это частные инвестиции.
Данный инвестпроект был включен в модель экономического развития республики. Правительство РФ уже утвердило новую концепцию развития всесезонного курорта «Армхи» в Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минобороны России запустило доставку писем и посылок в зону СВО
В Ингушетии пройдет конкурс юных исполнителей «Наши надежды»
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в акции «Тест по истории ВОВ»
В Ингушетии пройдет семинар для сотрудников музеев по инклюзивной работе
Юнармейцы Ингушетии успешно выступили на чемпионате по киберспорту
Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню Героев Отечества
В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва и противодействия наркомании
В Ингушетии наградили победителя VII Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ингушетия в лидерах по налоговым поступлениям в региональный бюджет
В горной Ингушетии рядом с башнями установили камеры для исключения актов вандализма

Главное

Яндекс.Метрика

 