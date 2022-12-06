Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в горной Ингушетии начнут в 2024 году
Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в Ингушетии начнут в 2024 году, об этом РБК «Кавказ» сообщил гендиректор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев.
Отмечается, что в настоящее время разрабатывается проект планировки территории, в рамках которого будут определены первоочередные объекты для строительства.
«В «Армхи» уже существует небольшой горнолыжный склон, есть канатная дорога. Мы разрабатываем проект планировки территории, в рамках него будем определять конкретные объекты, которые в первую очередь должны быть построены. Я думаю, что в 2024-2025 годах мы выйдем на соответствующую строительную площадку», — сказал Тимижев.
Напомним, в развитие всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии предполагается вложить 13 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей — это частные инвестиции.
Данный инвестпроект был включен в модель экономического развития республики. Правительство РФ уже утвердило новую концепцию развития всесезонного курорта «Армхи» в Ингушетии.