Строительство инфраструктуры курорта «Армхи» в горной Ингушетии начнут в 2024 году

«В «Армхи» уже существует небольшой горнолыжный склон, есть канатная дорога. Мы разрабатываем проект планировки территории, в рамках него будем определять конкретные объекты, которые в первую очередь должны быть построены. Я думаю, что в 2024-2025 годах мы выйдем на соответствующую строительную площадку», — сказал Тимижев.

Напомним, в развитие всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии предполагается вложить 13 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей — это частные инвестиции.

Данный инвестпроект был включен в модель экономического развития республики. Правительство РФ уже утвердило новую концепцию развития всесезонного курорта «Армхи» в Ингушетии.