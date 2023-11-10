Строительство крупнейшего полигона ТКО в Ингушетии начнется в 2025 году
В 2025 году планируется приступить к строительству полигона твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства по республике.
По словам собеседника издания, в ближайшем будущем региональные власти намерены заключить договор на проектирование объекта. Сроки возведения, которые зависят от объема предстоящих работ, также будут обозначены в проектной документации.
«Строительство полигона — значительный шаг для сохранения экологической чистоты региона. Ингушетии необходимо перейти к полноценной переработке мусора», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
Отмечается, что привлечением инвестора, готового вложить средства в строительство мусороперерабатывающего комплекса, занималось Минприроды региона.