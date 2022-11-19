Нацпроекты

Строительство новой школы на 720 мест в Карабулаке планируют завершить до конца 2022 года

0

До 22 декабря 2022 года планируется сдать в эксплуатацию школу на 720 мест в новом микрорайоне города Карабулака Ингушетии, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Руководитель стройфирмы сообщил, что на 97 % работы уже выполнены, сейчас ведётся оснащение школы технологическим оборудованием. Завершение всех работ планируется до конца текущего года, контрольный срок — 22 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения.

«Общеобразовательное учреждение рассчитано на 29 учебных классов, из них 8 — начальные классы и 4 класса предназначены для занятий иностранными языками. Территория школы представляет собой систему открытых площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной принадлежности. Так, зона отдыха включает в себя площадки для отдыха учеников и подвижных игр школьников», — добавили в муниципалитете.

Отмечается, что объект возводится в рамках национального проекта «Образование», заказчиком является Минстрой Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
У въездной арки Аланские ворота в Магасе прошла продовольственная ярмарка
Чиновника в Ингушетии привлекли к ответственности за отсутствие дорожной разметки
В Малгобеке создали штаб по поддержке семей мобилизованных
Ингушетия присоединилась к патриотической акции «Граффити. Защитник»
В Ингушетии открыли сквер в честь погибшего участника СВО Зелемхана Вышегурова
Судебные приставы Ингушетии рассказали школьникам об их правах и обязанностях
В Ингушетии на год раньше завершат капремонт межмуниципальной дороги «Сурхахи-Яндаре»
Из Ингушетии в зону СВО передали 20 тонн гуманитарной помощи
Ингушскому аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова 30 лет
На медицинском факультете Ингушского госуниверситета прошел фестиваль «Наука 0+»
Энергетики выдали дополнительную мощность для развития села в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 