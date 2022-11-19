Строительство новой школы на 720 мест в Карабулаке планируют завершить до конца 2022 года

«Руководитель стройфирмы сообщил, что на 97 % работы уже выполнены, сейчас ведётся оснащение школы технологическим оборудованием. Завершение всех работ планируется до конца текущего года, контрольный срок — 22 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения.

«Общеобразовательное учреждение рассчитано на 29 учебных классов, из них 8 — начальные классы и 4 класса предназначены для занятий иностранными языками. Территория школы представляет собой систему открытых площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной принадлежности. Так, зона отдыха включает в себя площадки для отдыха учеников и подвижных игр школьников», — добавили в муниципалитете.

Отмечается, что объект возводится в рамках национального проекта «Образование», заказчиком является Минстрой Ингушетии.