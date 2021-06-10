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Строительство новой школы на 720 мест в сельском поселении Барсуки Ингушетии будет завершено в 2022 году

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Работа по строительству новой школы в сельском поселении Барсуки на 720 мест идет в соответствии с утвержденным планом, без задержек и сбоев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации.

«Накануне, ход строительства лично проверил глава Назрановского района Муса Муталиев. Представитель подрядной организации сообщил, что работы идут по графику, а завершение строительства школы запланировано на следующий год», — сказал представитель администрации.

По его словам, необходимость строительства школы связана с процессом ликвидации трехсменки и создания условий шаговой доступности для школьников. Возведение социально значимого объекта осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» национального проекта «Образование».

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