Строительство школ и ДОУ в городе Назрани Ингушетии в рамках нацпроектов практически завершено

Как сообщили в мэрии города, в рамках нацпроекта «Демография» в этом году построен один детский сад по улице Газдиева, который в данное время находится на стадии введения в эксплуатацию.

В рамках нацпроекта «Образования» в текущем году на территории Назрани построены три школы и одна школа реконструирована. Школы по улице Тумгоева № −10 и по улице Дагестанская находятся на стадии ввода в эксплуатацию, на стадии завершения строительных работ в данное время школа № −4 по проспекту Базоркина и реконструкция школы № −3 по улице Московская практически завершена.

Отмечается, что строительство новых объектов образования и детских садов позволяет разгрузить другие учреждения, и приобщать к знаниям детей в комфортных условиях.