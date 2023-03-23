Строительство школы и детского сада завершается в селе Верхние Ачалуки Ингушетии

Общеобразовательное учебное заведение на 720 мест стоимостью 635 млн рублей возведено в рамках нацпроекта «Образование», по заказу Минстроя Ингушетии. Работы были начаты в мае 2021 года подрядной организацией ООО «Карат 1». Трехэтажное здание расположено на участке 3,4 га. В настоящее время в школе устанавливается оборудование, завозится мебель.

Этой же фирмой с весны прошлого года ведется строительство двухэтажного здания ДОУ на 220 мест. Контрактная стоимость объекта, расположенного на участке 0,7 га, 190 млн рублей. Все строительные работы завершены, в дошкольном учреждении идет монтаж технического оборудования, благоустраивается территория. В ближайшее время объект будет готов открыть свои двери для маленьких жителей села.