Строительство завода по производству сжиженного природного газа планируется в Ингушетии

Министр рассказал о проведенных ведомством проверках местных автозаправочных станций и отопления в торговых организациях.

Руководитель региона напомнил, что ранее ставил задачу привести в соответствие с законом деятельность АЗС, так как речь идет о безопасности людей. «Что касается отопительных приборов, то было установлено, что большая часть торговых объектов не обеспечивается противопожарной безопасностью. Поручил Ахмету Лолохоеву работать в этом направлении», — отметил он.

На встрече было сообщено о реализации таких инвестиционных проектов как строительство солнечной электростанции и завода по производству сжиженного природного газа.

«Для создания солнечной электростанции предлагается общий объем инвестиций в размере 375 млн рублей. Появление объекта позволит улучшить поступление дополнительных налоговых платежей в размере 68,7 млн рублей за 15 лет, создать 20 рабочих мест на период строительства и 13 постоянных рабочих мест», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, с потенциальным инвестором, который планирует открыть завод по производству сжиженного природного газа, будет заключено соглашения о передаче земельного участка на промышленной площадке в Карабулаке.

«Реализация проекта позволит удовлетворить спрос на перспективном рынке газомоторного топлива, создать новый бизнес с объемом реализации 511,2 млн рублей с НДС на территории региона, обеспечить дополнительные налоговые поступления, создать рабочие места и др. Оба проекта очень важны для нашей республики», — добавил Глава Ингушетии.