Стройфирму из Ингушетии оштрафовали на 100 тыс. за нарушения при возведении пристройки к школе

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Со строительной компании из Сунжи взыскан штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение требований при строительстве пристройки к одной из школ города Орехово-Зуево, сообщили газете «Ингушетия» в УФССП по Ингушетии.

«Компания при строительстве пристройки к одной из школ города Орехово-Зуево допустила нарушения требований ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)). В связи с этим Главным управлением государственного строительного надзора Московской области был составлен акт об административном правонарушении. В установленный срок административный штраф руководством строительной компании не был оплачен, судебный пристав применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации», — сказал собеседник.

По его словам, в результате задолженность удалось взыскать в полном объеме.

«Кроме того, за несвоевременную уплату штрафа с предприятия взыскан исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей», — добавили в УФССП.

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