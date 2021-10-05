Стройкомпания уроженца Ингушетии признана лучшей в Швеции
Главу стройкомпании из республики Сулеймана Медова по итогам нескольких этапов отбора наградили королевской премией Карла Густава XVl в Швеции, сообщает управление капитального строительства республики.
«В Стокгольме наградили лучших специалистов в области строительства. Королевская премия Карла Густава XVl ежегодно вручается лучшим строительным фирмам. В этом году между собой соревновались около 149 строительных компаний Швеции. Среди них и фирма нашего земляка Сулеймана Медова LIKANA BYGG and PLATT AB», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по итогам отбора Медов был признан лучшим строителем.
Уроженец Назрани более 10 лет назад уехал в Швецию. Сначала он работал сам, через некоторое время создал свою строительную фирму.
«Было несколько этапов отбора. В полуфинале мы встретились с королевским национальным комитетом в составе жюри из 16 человек. После долгих дискуссий, вопросов и ответов прошел в финал. Сам финал проходил в королевском дворце, там участвовали три компании», — рассказал Медов.
По итогам финала члены королевской комиссии признали его строительную фирму лучшей в стране.
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