Регби

Студенческая команда по регби из Ингушетии достойно выступила на чемпионате ЮФО и СКФО

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Команда Ингушского государственного университета дебютировала в чемпионате ЮФО и СКФО по регби-7.

В студенческом турнире в Махачкале, ставшем отборочным этапом на Спартакиаду, приняли участие команды из Махачкалы, Грозного, Магаса и Краснодара.

Как сообщила пресс-служба Минспорта региона, победителем чемпионата стала команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, второе место у хозяев турнира — Дагестанского государственного педагогического университета, третье место у Кубанского государственного технического университета, четвертой стала команда Ингушского государственного университета, последнее место заняла сборная Чеченского государственного педагогического университета.

«Наша команда совсем молодая, мы сформировали ее сравнительно недавно, выезд на эти соревнования стал первым. Выступили ребята очень достойно, из пяти команд — участников мы стали четвертыми, я выезжал в Махачкалу вместе с нашей командой и был приятно удивлен с каким азартом и желанием победить состязались наши участники. К сожалению, мы проиграли команде из Краснодара и Дагестана. В матче за четвертое место наши регбисты переиграли ЧПГУ из Грозного со счетом 7-30», — рассказал президент федерации регби республики Ислам Циздоев.

Обучаются навыкам регби ингушские студенты под руководством Ислама Циздоева и Магомеда Мальсагова.

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