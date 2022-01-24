Студент ИнгГУ Мовсар Зангиев стал призером национальной премии «Студент года — 2021»
Студент Ингушского государственного университета Мовсар Зангиев стал призёром национальной премии «Студент года — 2021» в номинации «Интеллект года», сообщили газете «Ингушетия» в вузе.
Финал прошёл в городе Томске. В нём принимали участие более 500 студентов высших учебных заведений из 70 регионов России.
Научный руководитель студента — заместитель декана юридического факультета ИнгГУ Ибрагим Картоев. Перед финалом Мовсар Зангиев стал победителем регионального этапа конкурса на соискание премии.