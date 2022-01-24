Студент ИнгГУ Мовсар Зангиев стал призером национальной премии «Студент года — 2021»

0

Студент Ингушского государственного университета Мовсар Зангиев стал призёром национальной премии «Студент года — 2021» в номинации «Интеллект года», сообщили газете «Ингушетия» в вузе.

Финал прошёл в городе Томске. В нём принимали участие более 500 студентов высших учебных заведений из 70 регионов России.

Научный руководитель студента — заместитель декана юридического факультета ИнгГУ Ибрагим Картоев. Перед финалом Мовсар Зангиев стал победителем регионального этапа конкурса на соискание премии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии открылась выставка к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда
Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани
В Ингушетии состоялся региональный фестиваль «Робофест-2022»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту обвала грунта, где пострадал рабочий
В Ингушетии выясняют причины конфликта с применением оружия
Мэрия Карабулака Ингушетии планирует поставить 10 домиков для беспризорных кошек
До 15 тысяч рублей получит автор лучшего экологического ролика в Ингушетии
За 2021 год в Ингушетии зафиксировано наименьшее количество безналичных платежей
В Ингушетии ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне
За 2021 год в Ингушетии зафиксировано наименьшее количество безналичных платежей
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отличился в матче с болгарской командой «Ботев»

Главное

Яндекс.Метрика

 