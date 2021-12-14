Студент Ингушского госуниверситета Мовсар Зангиев принимает участие в финале премии «Студент года — 2021»

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Студент юридического факультета Ингушского государственного университета Мовсар Зангиев принимает участие в финале национальной премии «Студент года — 2021», сообщила пресс-служба вуза.

Финал премии стартовал в Томске 13 декабря и продлится до 20 декабря. В нём принимают участие 600 студентов высших учебных заведений из 71 региона России. Мовсар Зангиев борется за победу в номинации «Интеллект года».

Мовсар Зангиев — активный участник различных мероприятий. Студент участвовал в круглом столе «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития» комитета при Совфеде, стал автором научной статьи в журнале Colloqium Journal «Система принципов судебной власти и формы их реализации», принимал участие в международной научно-практической конференции «Science XXI century» (Чехия — Россия).

Премия «Студент года» является официальным мероприятием Года науки и технологий и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Заявки на участие в мероприятии подали более 8 тысяч студентов из 75 регионов России. Эксперты оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 годы, а также творческую видеопрезентацию.

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