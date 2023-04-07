Студентам колледжа в Ингушетии вручили благодарственные сертификаты за сбор гумпомощи

«Проявление истинного духа и гражданской активности стали для молодых людей важным стимулом для самореализации их добровольческих инициатив», — подчеркнули в Коммолодёжи республики.

В начале года на жителей Турции и Сирии обрушилось большое несчастье, и весь мир объединился, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Не остались в стороне и студенты колледжа государственной и муниципальной службы Ингушетии.

Заместитель председателя комитета по делам молодёжи региона Заурбек Пошев отметил: «В столь юном возрасте вы стали свидетелями мировых катаклизмов, но, несмотря ни на что, вы оставались сильными. Ваша активность и желание помогать тем, кто в этом нуждается, стали для нас еще одним показателем того, что в регионе растет достойное поколение. Оставайтесь всегда такими же чистыми и достойными. Вы — лица своих родителей».

Среди учащихся колледжа есть активная добровольческая группа, которая помогает не только в чрезвычайных ситуациях, но и участвует в событийных мероприятиях республики при совместной работе с ресурсным центром добровольчества Ингушетии.