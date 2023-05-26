Студентам Назрановского аграрного колледжа Ингушетии рассказали о возможностях летней подработки

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Сотрудники Комитета по делам молодежи Ингушетии организовали встречу в рамках продвижения Российских студенческих отрядов и развития социального проекта «Не словом, а делом» для студентов Назрановского аграрного колледжа.

О работе общественного движения «РСО» рассказал руководитель его регионального отделения Адам Ярижев: «Мы работаем в различных направлениях, и у нас существуют различные варианты для вашего развития. Проект «Не словом, а делом» был написан для трудоустройства молодежи в летнее время».

Возможностями летнего заработка заинтересовались многие молодые люди, а дирекция колледжа подхватила инициативу и отметила полезность расширения молодежных инициатив.

 

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