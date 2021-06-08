Студентка ИнгГУ стала финалисткой всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка»
Студентка третьего курса Ингушского государственного университета Сахинат Дзарахова стала финалисткой восьмого Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка» в художественной номинации «Плакат и логотип», сообщила пресс-служба вуза.
Всего же на конкурс поступило более 5 тысяч заявок от любителей немецкого языка. Конкурс проходил в рамках Года Германии в России.
Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка» — один из наиболее значимых и масштабных федеральных проектов Международного союза немецкой культуры. Направлен на популяризацию изучения немецкого языка, сохранение этнокультурных традиций российских немцев. В конкурсе могут принимать участие люди любого возраста и с любым уровнем владения немецким языком.