Студентка ИнгГУ стала призером всероссийского конкурса на премию журнала «Разведчик»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ИнгГУ, торжественное награждение лауреатов прошло 7 ноября в Москве, в здании президиума Российской академии наук.

По словам источника, всего в конкурсе было три номинации: «Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и стратегического прогнозирования», «Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой экономики и технологического развития», «Лучшая аналитическая работа на тему региональных конфликтов и проблем глобальной безопасности».

Более 70 студенческих коллективов из 30 регионов страны стали участниками конкурса, из них 17 вышли в финал. Награды победителям вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Также на мероприятии присутствовали сопредседатель РИО, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, президент РАН Геннадий Красников.

Напомним, данный конкурс в 2022 году учредили Российское историческое общество, фонд «История Отечества», Министерство науки и высшего образования РФ, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН при участии журнала «Разведчик».