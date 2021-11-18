Студентка Ингушского госуниверситета Эсет Барахоева вышла в финал Всероссийского конкурса «Твой ход»

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Полуфиналы конкурса «Твой ход» прошли во всех федеральных округах страны. В общей сложности в деловых играх приняло участие 10 тысяч студентов. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали психологи, инструкторы, тренеры по обучению, которые оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников.

В итоге в финал конкурса вышла 1000 человек из 76 регионов России, в их числе Эсет Барахоева из Ингушетии. С 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего хода». 200 победителей получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Многие активные участники конкурса «Твой ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. «Твой ход» старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Твой ход» — это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год «Твой ход» стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретятся 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты«, — сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», олимпиада студентов «Я — профессионал», конкурсы «Твой ход», «Мой первый бизнес», «Большая перемена», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «Флагманы образования», «Лучший социальный проект года», «Моя страна — моя Россия», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», всероссийские проекты «Время карьеры», «ТопБЛОГ», «Профстажировки 2.0», «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Ворлдскиллс Россия», благотворительный проект «Мечтай со мной», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».