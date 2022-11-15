Образование

Студентки Ингушского госуниверситета принимают участие во Всероссийской студенческой Актионаде

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Студентки четвертого курса юридического факультета Ингушского государственного университета стали участницами VIII Всероссийской студенческой Актионады по направлению юриспруденция, сообщила пресс-служба вуза.

Актионада — это олимпиада, рассчитанная на студентов колледжей и вузов. В 2022-2023 учебном году олимпиада проводится по 9 трекам: бухгалтерия, финансы, менеджмент, техносферная безопасность, юриспруденция, HR-специалист, педагогика, госзакупки, IT.

Первый, отборочный этап продлится до 25 января 2023 года, после чего будут объявлены участники всероссийского этапа. Подведение итогов Актионады и объявление победителей состоится 31 марта 2023 года. Победители получат денежные призы и возможность пройти стажировки в ведущих компаниях России.

Призовой фонд студенческой олимпиады составил 1, 695 млн рублей. Награждаются студенты, занявшие первые, вторые и третьи места по каждому направлению и преподаватель, подготовивший студента. Помимо индивидуальных номинаций будет сформирован рейтинг вузов и ссузов, участвовавших в Актионаде.

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