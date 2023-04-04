Студентов ИнгГУ приглашают принять участие в экспедициях проекта «Открываем Россию заново»

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Студентов Ингушского государственного университета приглашают подать заявку на участие в экспедициях проекта «Открываем Россию заново», сообщил нашей газете представитель вуза, который является участником этой федеральной программы молодежного и студенческого туризма.

По словам собеседника, в экспедиции могут принять участие студенты в возрасте от 18 лет любой ступени обучения. Это касается не только граждан РФ, но и иностранцев.

«Участников ждут проектные и исследовательские путешествия, где под руководством наставников они будут решать задачи стратегического развития одного из регионов России. Экспедиции дадут возможность студентам познакомиться с многообразием страны и на практике проверить теоретические знания», — рассказал корреспонденту «Ингушетии» представитель вуза.

Как проинформировал собеседник, выбрать экспедицию и подать заявку можно на сайте.

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