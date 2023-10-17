Студентов Ингушетии приглашают на «Финтрек»

Семь вебинаров из нового цикла помогут слушателям разобраться в вопросах цифровизации финансовых услуг, кредитования, страхования и личного финансового планирования. Темы выбирались с учетом обратной связи от студентов и преподавателей после первого цикла обучения. Лекторами на вебинарах выступят представители Банка России, эксперты финансового рынка и научной сферы.

Открывает новый сезон директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, которая расскажет о цифровом рубле и его преимуществах для граждан и бизнеса.

Зарегистрироваться и подключиться к «Финтреку» можно на сайте проекта. Участники, успешно прошедшие вебинары получат именные сертификаты. Вся информация о занятиях — в сообществе во «ВКонтакте» и в Телеграм-канале.