Финансы

Студентов Ингушетии приглашают на «Финтрек»

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Студенты и преподаватели вузов могут подключиться к вебинарам Банка России по финансовой грамотности «Финтрек». Проект стартует 18 октября и продлится до 29 ноября включительно, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе отделения Национального банка по республике.

Семь вебинаров из нового цикла помогут слушателям разобраться в вопросах цифровизации финансовых услуг, кредитования, страхования и личного финансового планирования. Темы выбирались с учетом обратной связи от студентов и преподавателей после первого цикла обучения. Лекторами на вебинарах выступят представители Банка России, эксперты финансового рынка и научной сферы.

Открывает новый сезон директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, которая расскажет о цифровом рубле и его преимуществах для граждан и бизнеса.

Зарегистрироваться и подключиться к «Финтреку» можно на сайте проекта. Участники, успешно прошедшие вебинары получат именные сертификаты. Вся информация о занятиях — в сообществе во «ВКонтакте» и в Телеграм-канале.

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