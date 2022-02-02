Студентов Ингушетии приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Золотая стажировка»

Реализация федерального конкурса «Золотая стажировка» состоится в рамках Всероссийской акции «Время карьеры». Стажерские позиции предложат более 100 компаний.

Участников ждет 4 этапа: онлайн-регистрация, онлайн-тестирование на определение уровня общекультурного развития и способностей, тестирование со специальными заданиями от компаний-партнеров, включая собеседование, и финал.

«Золотая стажировка» дает возможность попасть в команду одной из крупнейших компаний страны из числа партнеров, среди которых ГК «Росатом», SAP, «Северсталь», СКБ-банк, Трубная металлургическая компания, Газпромбанк, «Магнит», «Мегафон» и др.

Ряд компаний готовы предложить своим стажерам оплату, ре-локацию или место в штате после успешного прохождения стажировки.

Помимо стажировки, участники смогут получить обратную связь от HR-специалистов для формирования дальнейшего карьерного пути, рекомендации по составлению резюме, опыт прохождения реального собеседования и возможность попробовать себя в новой сфере, а также ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

Участие в конкурсе могут принять представители обучающейся молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.