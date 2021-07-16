Студенты-экологи ИнгГУ проходят практику в полевых условиях
Студенты первого и второго курса кафедры «Экология и природопользование» ИнгГУ принимают участие в выездной учебной практике для получения профессиональных умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской деятельности по геологии, геоморфологии, почвоведению, топографии, ландшафтоведению и другим дисциплинам, сообщила пресс-служба вуза.
Практика под руководством заведующего кафедрой «Экология и природопользование» М. Долова и профессора З. Кодзоевой проходит в Малгобекском, Назрановском и Джейрахском районах Ингушетии.
Полевой этап включает в себя маршрутные геологические наблюдения, такие как рельеф территории, геологическое строение по естественным обнажениям слоев горных пород по материалам изысканий на примере обнажений скал по реке Асса и горы Цей-Лоам.
В процессе своей работы практиканты исследуют морфологические и химические характеристики почв. Они проводят маршрутные наблюдения основных типов почв региона, стационарные наблюдения и измерения на метеостанции, наблюдают за состоянием гидрологических объектов.