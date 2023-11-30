Студенты ИнгГУ приняли участие в научно-практической конференции, посвященной индустрии исламских финансов

В Чеченском госуниверситете, который стал площадкой конференции, будущие экономисты Зурабов А., Костоева Р., Султыгов С. и Беков И. представили доклады на четырех секциях. Их исследования касались вопросов исламских финансовых инструментов, анализа развития исламских банков и других финансовых исламских учреждений за рубежом, а также вопросов дозволенности биткоина в исламе.

Представитель ИнгГУ отметил, что руководство вуза всячески поддерживает научную деятельность в студенческой среде.