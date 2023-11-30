Конференция

Студенты ИнгГУ приняли участие в научно-практической конференции, посвященной индустрии исламских финансов

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Студенты Ингушского государственного университета приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Индустрия исламских финансов: тенденции, проблемы и перспективы», которая прошла в Грозном, сообщила пресс-служба вуза.

В Чеченском госуниверситете, который стал площадкой конференции, будущие экономисты Зурабов А., Костоева Р., Султыгов С. и Беков И. представили доклады на четырех секциях. Их исследования касались вопросов исламских финансовых инструментов, анализа развития исламских банков и других финансовых исламских учреждений за рубежом, а также вопросов дозволенности биткоина в исламе.

Представитель ИнгГУ отметил, что руководство вуза всячески поддерживает научную деятельность в студенческой среде.

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