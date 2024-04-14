Научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи» состоится в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза, мероприятие состоится 18 апреля текущего года на базе республиканского клинического перинатального центра по адресу: Назрань, улица Бакинская, 79.

К участию приглашаются профильные специалисты, врачи общей практики, клинические ординаторы и студенты-медики. Регистрация с 9 до 10 часов.