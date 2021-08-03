Студенты ИнгГУ стали участниками международной летней школы «Корни дружбы наших народов — в нашей истории»

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Студенты филологического факультета Ингушского государственного университета приняли участие в международной летней школе «Корни дружбы наших народов — в нашей истории», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в Пятигорске с 16 по 20 июля и собрала участников из разных субъектов СКФО и соседних стран: Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Южной Осетии и Беларуси.

Ингушский госуниверситет на мероприятие представили кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы факультета филологии Ася Далиева и студенты вуза Хава Батыгова и Амина Гулиева.

В течение трех дней участники форума обсуждали аспекты языковых конфликтов в условиях социокультурной глобализации, анализировали актуальные матрицы мировой литературы, обсуждали международное сотрудничество в сфере образования, а также уделили особое внимание русскому языку в многоязычном и поликультурном пространстве.

Кроме того, организаторы позаботились и о культурно-досуговой программе. Так, все участники и модераторы форума отправились на экскурсии в города русской литературной славы — Пятигорск и Кисловодск, прогулялись по лермонтовским местам и насладились красотами Архыза.

В завершении работы школы, целью которой стала популяризация и продвижение русского языка как средства межкультурной коммуникации и транслятора культурных ценностей через реализацию комплекса научно-популярных и просветительских мероприятий, были подведены итоги и вручены сертификаты всем участникам.

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