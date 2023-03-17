Студенты Ингушетии повысят свой уровень финансовой грамотности на вебинарах Банка России

По сообщению пресс-службы Отделения-Национальный банк по РИ Южного ГУ Банка России, об актуальных финансовых темах на лекциях расскажут ведущие эксперты финансового рынка. Занятия будут проходить раз в неделю и продлятся до 26 апреля.

На онлайн-вебинарах студенты узнают, какие профессии появляются в сфере финансовых технологий, как устроена биометрия, какие преимущества у цифрового рубля, как не попасть впросак на финансовом рынке и научиться инвестировать разумно.

«Участие в вебинарах «Финтрек» — это уникальная возможность для нашей молодежи из первых рук получить необходимые знания в области финансовой грамотности. В дальнейшем молодые люди смогут на практике применить эти умения и навыки для защиты своих сбережений, приобретения тех или иных финансовых продуктов, что в свою очередь поможет им приумножить имеющиеся средства», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Всего запланировано восемь лекций. Пройти регистрацию и ознакомиться с расписанием лекций можно на сайте. Успешно прошедшие курс получат именные сертификаты.