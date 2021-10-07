Студенты Ингушского госуниверситета обсудили проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи

В ходе круглого стола были заслушаны доклады студентов на темы «Актуальность духовно-нравственного воспитания молодежи на современном этапе», «Понятие нравственного воспитания», «Духовно-нравственное развитие личности через приобщение к культуре».

Доклады вызвали живую дискуссию среди участников круглого стола. В обсуждении докладов приняли участие декан финансово-экономического факультета Муса Мержо и преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Ханифа Нальгиева.

В рамках мероприятия участники обсуждали проблемы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и пришли к общему мнению, что основой единства нации являются духовно-нравственные ценности, поэтому необходимо разрабатывать методические материалы по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания, а также регулярно обмениваться позитивным опытом по организации этой работы.

Опираясь на результаты обсуждения, было решено рекомендовать кураторам академических групп проведение кураторского часа с участием представителей духовенства, регулярно проводить семинары-совещания по проблемам духовно-нравственного развития и воспитания.