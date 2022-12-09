Студенты Ингушского госуниверситета представили уникальные туристические проекты

Это двухдневное мероприятие по разработке туристических региональных маршрутов по местам исторических событий и знаковым местам, связанным с историческими героями и персонажам.

Конкурс проходил в два этапа. В нем приняли участие 9 команд. Каждая из команд представляла свой факультет. Команды продемонстрировали на практике не только свои историко-географические знания, но и весь свой творческий потенциал.

По итогам мероприятия финалистами стали 5 команд. Первое место было присвоено команде исторического факультета, второе место занял проект экскурсионного маршрута педагогического факультета, третье место досталось юридическому факультету, четвёртое — филологическому факультету, пятое место занял экономический факультет.

Оценивало проекты компетентное жюри, в которое вошли генеральный директор «Визит Ингушетия» Хава Китиева, эксперт по туризму Магомед Тимурзиев, доцент кафедры «История» Эльза Мужухоева. Модератором мероприятия выступил преподаватель кафедры «Методика преподавания истории и обществознания», куратор СНО исторического факультета Илез Тибоев.

Идеатон «Больше, чем история» проходит в рамках форума «Твой ход». Его цель — популяризация исторического наследия страны в регионах и развитие внутреннего туризма