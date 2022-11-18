Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в форуме «Сталинградские высоты»

Проект был создан в преддверии 80-летия Победы в Сталинградской битве. Организатором выступил Волгоградский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

На площадке Волгоградского госуниверситета собрались 250 участников из разных регионов России, в том числе и Луганской и Донецкой народных республик, а также Индонезии, Афганистана и Гвинеи-Бисау. Главная цель форума — развитие научной деятельности и сохранение исторического и культурного наследия.

Команды защитили свои научные проекты, посетили мастер-классы, лекции и экскурсии по различным достопримечательностям города.

Проекты оценивались компетентным жюри. Команду-победителя наградили сертификатами, а всем участникам вручили памятные призы.