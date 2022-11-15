Студенты Ингушского госуниверситета стали победителями Новороссийской лиги КВН

Финальная игра сезона прошла в Новороссийске. За чемпионский титул боролись команды, которые являются чемпионами Краснодарской, Донской и Ростовской лиг, а также участники Премьер-лиги

Ингушские студенты хорошо выступали на протяжении всей игры, удивляли членов жюри своим искрометным юмором, в результате чего получили наивысшее количество баллов.

Таким образом, домой сборная команда ИнгГУ увезла кубок победителя, хорошие эмоции и путевку в полуфинал Телевизионной лиги КВН, который пройдет в Минске 19 ноября.