Фестиваль

Студенты из Ингушетии показали культуру своего народа на фестивале в филиале РАНХиГС

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Студенты из Ингушетии представили самобытную культуру своего народа в Пятигорске на фестивале «Диалог культур», объединившем представителей всей многонациональной семьи Президентской академии.

Один из самых масштабных фестивалей традиционно собрал в Северо-Кавказском институте РАНХиГС студентов, преподавателей, представителей национальных диаспор Ставропольского края.

Как сообщила пресс-служба вуза, в этот замечательный праздник делегации «Абазины и черкесы», «Армения», «Балкарцы и карачаевцы», «Греция», «Дагестан», «Россия», «Северная Осетия», «Чечня и Ингушетия» приготовили богатые столы с блюдами национальной кухни, которые расположились у входа в академию, а после гостей ждал праздничный концерт, посвященный тематике национального костюма.

Отмечается, что студенты из Ингушетии продемонстрировали на сцене один из важных обрядов — свадьбу, рассказали о свадебных традициях и обычаях, представили национальный ингушский пояс.

Директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ отметил: «Состоявшийся в Президентской академии фестиваль «Диалог культур», который позволяет студентам продемонстрировать лучшие примеры традиций, фольклора, музыки, кухни, танцев, в очередной раз объединил всех студентов и гостей академии вокруг непреложных ценностей взаимного уважения и взаимного проникновения культур. Хочу подчеркнуть важность, которую имеет сохранение культуры, языков и традиций народов, живущих в нашей великой стране. И уникальность каждого из них бесконечно ценна. Сегодня помощь и поддержка со стороны государства ощущается в бережном отношении к самобытной культуре каждого из народов, в том числе в поддержке изучения языков, развития изданий литературы на языках народов, работы национальных театров и телерадиовещания».

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