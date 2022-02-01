Благотворительность

Студенты из Ингушетии провели в Москве благотворительную акцию в детском доме

0

Студенты из Ингушетии, проходящие обучение в вузах Москвы, провели в столице благотворительную акцию, сообщили в ассоциации ингушской молодежи «Даим».

Ребята посетили детский дом «Спутник» и на собранные среди студентов деньги купили игрушки для детей, настольные игры, необходимые средства гигиены и, конечно же, сладкие подарки.

Волонтёры в национальных костюмах в форме сказок и легенд рассказали про историю ингушского народа и познакомили ребят с вайнахскими традициями. Самым маленьким воспитанникам детского дома сделали красочный аквагрим, а также провели мастер-класс по изготовлению свечей.

Как отметили в ассоциации «Даим», в детском доме проживают более 60 воспитанников, инициативным ребятам из Ингушетии удалось подарить каждому капельку счастья, а для самих волонтеров эта встреча оставила огромный отклик в сердцах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Магомет Малороев передал краеведческому музею Ингушетии более тысячи старинных предметов
Ингушские юнармейцы приняли участие в телемосте «2022 год — год «Молодой гвардии»
Житель Ингушетии может получить 3 года тюрьмы за ношение боевого пистолета
Егеря Ингушетии демонтируют браконьерские «засидки» в лесах региона
В ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии прошло мероприятие «Народная культура — школьникам»
Единороссы Ингушетии оказали гуманитарную помощь пяти малоимущим семьям
231 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки
В музее изобразительных искусств Ингушетии появился бесплатный мультимедийный гид Artefact
Около 4,5 тысяч пенсионеров Ингушетии приняли участие в онлайн-проекте Банка России
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 30-летию подвига Суламбека Осканова
Мэр столицы Ингушетии дал указание максимально усилить работу по сборам платежей за водоснабжение

Главное

Яндекс.Метрика

 