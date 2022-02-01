Студенты из Ингушетии провели в Москве благотворительную акцию в детском доме

Ребята посетили детский дом «Спутник» и на собранные среди студентов деньги купили игрушки для детей, настольные игры, необходимые средства гигиены и, конечно же, сладкие подарки.

Волонтёры в национальных костюмах в форме сказок и легенд рассказали про историю ингушского народа и познакомили ребят с вайнахскими традициями. Самым маленьким воспитанникам детского дома сделали красочный аквагрим, а также провели мастер-класс по изготовлению свечей.

Как отметили в ассоциации «Даим», в детском доме проживают более 60 воспитанников, инициативным ребятам из Ингушетии удалось подарить каждому капельку счастья, а для самих волонтеров эта встреча оставила огромный отклик в сердцах.