Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа состоялась в столице Ингушетии Магасе. Поддержать своих студентов пришли представители образовательных организаций. Помощник-советник ректора по молодежной политике Эсет Манкиева поздравила ребят с этим важным не только для них, но и для всей республики событием.

Победителем регионального этапа в номинации «Интеллект года» среди высших учебных заведений стал студент четвертого курса юридического факультета ИнгГУ Мовсар Зангиев.

Среди профессиональных образовательных организаций в номинации «Председатель совета обучающихся года» победила Сальма Хашагульгова, Луиза Султыгова стала победительницей в номинации «Профессионал года», Мадина Арчакова — в номинации «Общественник года», Хава Евлоева — в номинации «Творческая личность года».

Финал Российской национальной премии «Студент года» пройдет в г. Томске, для представителей профессиональных образовательных организаций — с 6 по 11 ноября, для студентов вузов — с 13 по 18 ноября. На протяжении пяти дней ребята будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания, такие как самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.