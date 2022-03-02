Студенты из Ингушетии, возводившие центр «Машук», получили благодарность от руководства Ставропольского края

Не так давно по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, Комитетом по делам молодежи была сформирована группа молодых ребят для участия в строительных работах Северо-Кавказского молодёжного образовательного центра «Машук».

Основной актив был составлен из студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, обучающихся по специальности «строительство».

В начале этого года 30 добровольцев из числа студентов приступили к отделочным работам данного объекта, проявив себя с наилучшей стороны. Они максимально качественно выполнили возложенную на них работу. Необходимо подчеркнуть, что нескольким представителям данного ссуза был предложен контракт для трудоустройства на постоянной основе.

Чествование ребят, вернувшихся домой, совпало с региональным праздником День джигита. По этому поводу на базе колледжа состоялось официальное мероприятие, где почётными гостями стали председатель Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия Адам Мальсагов и заместитель руководителя администрации Главы и правительства Анзор Мархиев.

Работа по трудоустройству ингушской молодежи является приоритетным направлением Коммолодежи, заявили в ведомстве. Так, за 2021 и начало 2022 г. молодежным ведомством было трудоустроено на временные и постоянные места свыше 400 представителей молодежи.

«Руководством республики поставлена планка — до конца года достичь показателя занятости населения до высокого уровня, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест. Данный вопрос находится на личном контроле у Главы Республики Ингушетия. Он уделяет особое внимание занятости ингушской молодёжи», — отметил Анзор Мархиев.

Необходимо отметить, что Адам Мальсагов в свою очередь поблагодарил руководство образовательного учреждения за слаженную и организованную работу, а также отметил высокий уровень порядочности и воспитанности ребят, что и было отмечено губернатором Ставропольского края в своей благодарности.

Руководитель Коммолодежи поблагодарил ребят за их активную гражданскую позицию, заверил, что взаимодействие с молодежью будет вестись по принципу программной работы и непременно при его личном участии и поддержке.