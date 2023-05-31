Студенты из Назрани приняли участие в исторической викторине «Интеллектуальная Ингушетия»

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, «Интеллектуальная Ингушетия» — это социальный проект, направленный на историческое просвещение и патриотическое воспитание молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Отмечается, что участники викторины смогли опробовать свои силы и побороться за лучшие молодежные призы. Но, как и в каждом конкурсе, среди играющих есть победители и призеры.

Так, победителями исторической викторины стала команда «Яхь». Четкое знание истории, литературы, культуры, традиций и скоординированная работа помогли ребятам одержать победу со счетом 10:4 в их пользу.