Студенты из Назрани приняли участие в исторической викторине «Интеллектуальная Ингушетия»

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Студенты Назрановского колледжа приняли участие в исторической викторине «Интеллектуальная Ингушетия».

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, «Интеллектуальная Ингушетия» — это социальный проект, направленный на историческое просвещение и патриотическое воспитание молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Отмечается, что участники викторины смогли опробовать свои силы и побороться за лучшие молодежные призы. Но, как и в каждом конкурсе, среди играющих есть победители и призеры.

Так, победителями исторической викторины стала команда «Яхь». Четкое знание истории, литературы, культуры, традиций и скоординированная работа помогли ребятам одержать победу со счетом 10:4 в их пользу.

 

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