Депортация

Студенты колледжа Ингушетии почтили память жертв трагических событий февраля 1944 года

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В преддверии 79-й годовщины депортации ингушского народа на базе ЧПОУ «Северо-Кавказский межотраслевой колледж» прошло памятное мероприятие.

В мероприятии приняли участие депутат республиканского парламента Бадрудин Олигов, политолог Якуб Патиев, представители общественных организаций региона.

Как сообщили в Народном собрании РИ, студенты представили программу, включающую в себя рассказы об основных вехах трагедии февраля 1944 года, основанные на исторических фактах. Участникам мероприятия показали фотографии и видеоролики, рассказывающие о депортации, отрывки из фильмов «Земля отцов» и «Чечевица», кадры из жизни современной Ингушетии и Казахстана. Студенты со сцены декламировали стихи ингушских поэтов.

«Трагические события февраля 1944 года до сих пор отзываются исторической болью в сердцах каждого ингуша. Депортация — черная полоса, тяжкое испытание, которое преодолел ингушский народ. В нашей истории было много трудностей, но мы все перенесли, выдержали, прежде всего благодаря силе духа, сплоченности и жизнестойкости, унаследованной от своих предков», — подчеркнул Бадрудин Олигов.

 

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