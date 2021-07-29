Студенты медфакультета ИнгГУ примут участие в межрегиональном мероприятии движения «Волонтеры-медики»

Мероприятие состоится в Москве с 30 июля по 1 августа 2021 г. Организатор обучения — Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

Как отметила пресс-секретарь ИнгГУ Аиша Гапархоева, эти студенты уже во второй раз примут участие в подобном мероприятии, организованном Всероссийским движением «Волонтеры-медики».