Студенты медфакультета ИнгГУ примут участие в межрегиональном мероприятии движения «Волонтеры-медики»
Студенты четвертого курса медицинского факультета Ингушского государственного университета Эльбрус Картоев и Магомед Базиев примут участие в межрегиональном сертифицированном обучении инструкторов по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие состоится в Москве с 30 июля по 1 августа 2021 г. Организатор обучения — Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Как отметила пресс-секретарь ИнгГУ Аиша Гапархоева, эти студенты уже во второй раз примут участие в подобном мероприятии, организованном Всероссийским движением «Волонтеры-медики».