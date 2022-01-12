Конференция

Студенты медицинского факультета ИнгГУ заняли призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде

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Студенты медицинского факультета Ингушского государственного университета во главе с заведующей кафедрой «Анатомия человека» Мадиной Болгучевой приняли участие во Всероссийской студенческой конференции «Проблемы истории здравоохранения и медицинского образования в музейной практике Северо-Кавказского федерального округа», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло на базе Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медицинского университета в рамках реализации проекта «Формирование образовательной среды средствами музея».

Ингушские студентки Хади Барахоева, Лидия Мошхоева, Лейла Мартазанова и Лейла Барахоева участвовали в двух номинациях, в которых заняли первые и вторые места. Их доклады были посвящены вопросам формирования профессиональных компетенций выпускников медицинских вузов средствами музея, принципам комплектации музейной коллекции медицинского образовательного учреждения, возрождению истории медицинских вузов через сохранение памяти об их выпускниках-героях.

После выступлений на конференции делегация из Ингушетии посетила музей истории хирургии Пятигорского медико-фармацевтического института, где профессор Виктор Околов провел экскурсию и подарил гостям на память свою книгу.

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