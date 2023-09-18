Студенты-медики из Ингушетии стали финалистами международной олимпиады по терапии

Команда ИнгГУ завоевала первенство в отборочном туре, который проходил в дистанционном формате, обойдя восемь команд-соперниц.

Финал олимпиады пройдет в период с 15 по 18 апреля следующего года в Москве в рамках юбилейного Российского национального конгресса «Человек и лекарство», говорится в пресс-релизе.

Отметим, что студенческая олимпиада проводится ежегодно с целью расширения кругозора и демонстрации знаний среди будущих специалистов в области медицины.