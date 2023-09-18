Олимпиада

Студенты-медики из Ингушетии стали финалистами международной олимпиады по терапии

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Команда медицинского факультета Ингушского государственного университета «Люди в белом» прошла в финал IX Международной студенческой олимпиады по терапии «Золотой стетоскоп», сообщает пресс-служба вуза.

Команда ИнгГУ завоевала первенство в отборочном туре, который проходил в дистанционном формате, обойдя восемь команд-соперниц.

Финал олимпиады пройдет в период с 15 по 18 апреля следующего года в Москве в рамках юбилейного Российского национального конгресса «Человек и лекарство», говорится в пресс-релизе.

Отметим, что студенческая олимпиада проводится ежегодно с целью расширения кругозора и демонстрации знаний среди будущих специалистов в области медицины.

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