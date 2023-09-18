Студенты-медики из Ингушетии стали финалистами международной олимпиады по терапии
Команда медицинского факультета Ингушского государственного университета «Люди в белом» прошла в финал IX Международной студенческой олимпиады по терапии «Золотой стетоскоп», сообщает пресс-служба вуза.
Команда ИнгГУ завоевала первенство в отборочном туре, который проходил в дистанционном формате, обойдя восемь команд-соперниц.
Финал олимпиады пройдет в период с 15 по 18 апреля следующего года в Москве в рамках юбилейного Российского национального конгресса «Человек и лекарство», говорится в пресс-релизе.
Отметим, что студенческая олимпиада проводится ежегодно с целью расширения кругозора и демонстрации знаний среди будущих специалистов в области медицины.