Студенты Назрановского агротехникума проходят практику в Ингушском РСЦ

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В новом учебном году студенты Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова получают в Россельхозцентре по республике новые знания и умения.

С этим профильным учебным заведением, готовящим специалистов в области АПК, у аграрного учреждения давние плодотворные дружеские отношения. Уже несколько лет будущие агрономы перенимают опыт и знания у специалистов республиканского РСЦ: на его базе студенты проходят производственную, технологическую и преддипломную практики. Работа эта проводится в рамках договора о сотрудничестве между двумя учреждениями.

Как сообщили в филиале, в настоящее время специалисты Сунженского районного и Назрановского межрайонного отделов РСЦ проводят практические занятия, знакомят с работой агронома студентов техникума отделения «Агрономия». Это две группы, учащиеся 3 и 4 курсов, в общей сложности 28 человек. Продлится практика для одних ребят с 7 по 12 ноября, для других — с 7 по 17 ноября текущего года.

За несколько дней, что проходят практические занятия, молодые люди узнали много нового и интересного. В частности, начальник Сунженского районного отдела Татьяна Цукумова познакомила их с деятельностью учреждения, рассказала и показала, какая работа проводится в испытательной лаборатории филиала.

А ведущие агрономы Назрановского межрайонного отдела Зати Дзаурова и Люба Джандигова провели занятие об энтомофагах. Рассказали о полезных насекомых, которые используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Показали, как проходит процесс производства габробракона.

 

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